Девушка экс-игрока «Реала» и ПСЖ пыталась переехать его на автомобиле

Пара немножко повздорила

Хесе Родригес / фото beIN SPORTS

Вингер испанского «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес попал в инцидент со своей девушкой, сообщает издание Marca.

После концерта на «Гран Канария Арене» вторая половинка хавбека пыталась переехать его на машине. Как утверждают очевидцы, у футболиста и его дамы сердца была перепалка, после чего девушка села в машину и попыталась сбить своего парня. Возлюбленная испанца чуть не нанесла ему серьезную травму ноги.

Хесе является воспитанником мадридского «Реала», и он даже провел в основной команде три года. Игрок считался одним из самых перспективных футболистов клубной академии, но после разрыва крестообразных связок он так и не смог вернуться на привычный уровень.

Также вингер успел поиграть за французский ПСЖ.

Напомним, купленный шейхами «Ньюкасл» уже нацелился на игрока «Реала».