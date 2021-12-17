Дежавю. Названа дата первого матча Лунина за «Реал» в сезоне

Второй матч за «сливочных» пройдет против того же соперника, что и первый

Андрей Лунин / фото - Real Madrid CF

Мадридское издание Marca назвало дату первого матча украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина в этом сезоне.

В Испании считают, что вратарь сыграет в матче 1/16 Кубка Испании против «Алькояно», который состоится 5-го января.

Примечательно, что именно против этой команды из третьего дивизиона Лунину довелось сыграть свой единственный официальный матч в футболке «бланкос».

«Сливочные» тогда уступили в дополнительном времени, а сам голкипер пропустил два мяча и больше не получал шансов ни от Зинедина Зидана, ни от Карло Анчелотти.

Правда, кое-что может стать помехой выходу на поле украинца. Андрей вместе с целым рядом других футболистов «Мадрида» сдал положительный тест на COVID-19.

Для Лунина это второй случай заболевания коронавирусом за пять месяцев.