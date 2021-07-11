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Ди Мария: «Многие говорили нам не возвращаться домой без победы»

Аргентинец забил единственный мяч в ворота Бразилии в финале Кубка Америки
Футбол В мире
08:28
Ди Мария: «Многие говорили нам не возвращаться домой без победы»
Анхель Ди Мария / фото - Twitter

Автор единственного гола в ворота сборной Бразилии в финале Кубка Америки-2020 Анхель Ди Мария поделился эмоциями от победы. Аргентинец сравнил свой гол с победным ударом на Олимпиаде-2008 против Нигерии. Слова хавбека приводит пресс-служба сборной.

«Этот день мы никогда не забудем. Месси поздравил меня, я – его. Он сказал, что это реванш за те финалы, в которых я не смог сыграть. Наконец-то сегодня это случилось.

Родриго де Пауль дал мне идеальный пас, и получилось как на Олимпиаде против Нигерии.

Мы так сильно мечтали об этом, так боролись, чтобы достичь этой цели. Многие говорили нам не возвращаться домой без победы, но мы продолжали биться головами о стену, и сегодня эта бестрофейная серия прервалась».

Напомним, что Аргентина выиграла свой первый трофей континента с 1983 года. 

Антон Кривенко
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Анхель Ди Мария

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