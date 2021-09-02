Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере

Анхель Ди Мария / фото - Eurosport

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария рассказал TyC Sport, с какими трудностями столкнулся в период выступлений в МЮ:

Моей проблемой в Манчестере был тренер. Ван Гаал был худшим тренером в моей карьере. Я забивал, ассистировал, а на следующий день он показывал мне мои неуместные передачи.

Он отказался от меня в первый же день, ему не нравилось, что игроки были важнее, чем он».