Стало известно, почему ПСЖ не отпустил Мбаппе в «Реал» за 200 млн. евро
Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере
В ПСЖ аргентинец уже не испытывает проблем с наставниками
2 сентября 10:25
Анхель Ди Мария / фото - Eurosport
Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария рассказал TyC Sport, с какими трудностями столкнулся в период выступлений в МЮ:
«Мне было всё равно на седьмой номер в «Манчестер Юнайтед». Сперва со мной много говорили об этом, но это была просто футболка.
Моей проблемой в Манчестере был тренер. Ван Гаал был худшим тренером в моей карьере. Я забивал, ассистировал, а на следующий день он показывал мне мои неуместные передачи.
Он отказался от меня в первый же день, ему не нравилось, что игроки были важнее, чем он».
В 2014 году аргентинец перешел из «Реала» в МЮ за 75 миллионов евро, что было тогдашним рекордом для английских клубов. Вингер пробыл в Манчестере лишь год, после чего переехал в Париж, где до сих пор выступает за местный ПСЖ.
Напомним, стало известно, почему ПСЖ не отпустил Мбаппе в «Реал».