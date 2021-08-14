Диего Коста перейдет в «Атлетико», но не мадридское

Форвард вернется на родину

Фото: AS

Нападающий Диего Коста вернется в Бразилию.

Форвард договорился о двухлетнем контракте с «Атлетико Минейро». У него устная договоренность с клубом.

В ближайшие дни игрок должен пройти медосмотр и подписать договор, сообщает Sky Sports. Вероятно, клуба в Европе ему найти не удалось.

Коста начинал карьеру в родной Бразилии до переезда в Испанию, где позже принял испанское гражданство. Он находится без клуба после разрыва контракта с «Атлетико».