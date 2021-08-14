Диего Коста подпишет контракт с «Атлетико Минейро»
Диего Коста перейдет в «Атлетико», но не мадридское
Форвард вернется на родину
Фото: AS
Нападающий Диего Коста вернется в Бразилию.
Форвард договорился о двухлетнем контракте с «Атлетико Минейро». У него устная договоренность с клубом.
В ближайшие дни игрок должен пройти медосмотр и подписать договор, сообщает Sky Sports. Вероятно, клуба в Европе ему найти не удалось.
Коста начинал карьеру в родной Бразилии до переезда в Испанию, где позже принял испанское гражданство. Он находится без клуба после разрыва контракта с «Атлетико».
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