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Диего Симеоне предложат двухлетний контракт в «Атлетико»

Аргентинец заслужил остаться в клубе
Футбол Примерa (Испания)
10:10
Диего Симеоне предложат двухлетний контракт в «Атлетико»
Диего Симеоне / фото - Eurosport

Мадридское «Атлетико» готово предложить наставнику Диего Симеоне продление контракта на два года, сообщает Calciomercato.

Руководство «индейцев» довольно прогрессом команды и, особенно, долгожданной победой в чемпионате Испании. В минувшем сезоне «матрасники» опередили мадридский «Реал» на два очка в турнирной таблице, одержав две волевые победы на финише чемпионата.

Этот титул Примеры стал для «Атлетико» первым с 2014 года.

Летом 2019 года боссы «индейцев» задумывались о смене тренера, но решили довериться аргентинскому специалисту – и не прогадали.

Действующий контракт 51-летнего тренера с мадридским клубом истекает летом 2022 года, но теперь продление соглашения – это лишь вопрос времени.

Напомним, «Атлетико» может покинуть один из лидеров.

Павел Харченко
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Теги

Диего Симеоне Атлетико Мадрид Реал Мадрид (футбол)

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