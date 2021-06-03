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Сауль попал в сферу интересов ПСЖ, «Баварии» и «Челси»

Хавбек «Атлетико» летом может сменить клубную прописку
Футбол Примерa (Испания)
22:16
Сауль попал в сферу интересов ПСЖ, «Баварии» и «Челси»
Сауль Ньигес / Фото - beinsports
Полузащитник Сауль Ньигес может уйти из мадридского «Атлетико» и перебраться в другой топ-чемпионат.

Как сообщает в Twitter журналист Sky Sport Italia Маттео Моретто, «Челси» и «ПСЖ» пристально следят за испанцем. Также 26-летний хавбек заинтересовал «Баварию».

Отмечается, что ни один из этих клубов не вступал в активные переговоры с чемпионами Испании.

Ранее сообщалось, что отступные в контракте Сауля составляют 150 млн евро, но «Атлетико» согласится продать испанца за сумму от 35 до 50 млн евро.

Ранее сообщалось, что другой хавбек мадридского «Атлетико» Анхель Корреа в ближайшие недели может стать игроком «Милана»

Владимир Кириченко
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Теги

Атлетико Мадрид Сауль Ньигес ПСЖ Бавария Челси

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