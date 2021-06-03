Сауль попал в сферу интересов ПСЖ, «Баварии» и «Челси»

Хавбек «Атлетико» летом может сменить клубную прописку



Сауль Ньигес / Фото - beinsports

Полузащитникможет уйти из мадридского «Атлетико» и перебраться в другой топ-чемпионат.Как сообщает вжурналист Sky Sport Italia, «Челси» и «ПСЖ» пристально следят за испанцем. Также 26-летний хавбек заинтересовал «Баварию».Отмечается, что ни один из этих клубов не вступал в активные переговоры с чемпионами Испании.Ранее сообщалось, что отступные в контракте Сауля составляют 150 млн евро, но «Атлетико» согласится продать испанца за сумму от 35 до 50 млн евро.Ранее сообщалось, что другой хавбек мадридского «Атлетико»