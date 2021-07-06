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Дикий – о переносе Суперкубка: «Это наименьшее, что мы можем сделать»

В УПЛ лояльно отнеслись к игрокам после исторического результата на Евро
Футбол Суперкубок Украины
16:36
Дикий – о переносе Суперкубка: «Это наименьшее, что мы можем сделать»
Евгений Дикий / фото - FootBoom

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, почему была удовлетворена просьба «Динамо» и «Шахтера» перенести матч за Суперкубок Украины:

«Есть такая ситуация. Все привыкли, что матч за Суперкубок Украины открывает чемпионат. Возникла ситуация, мы все видели, как наши парни отстаивали интересы Украины на Евро-2020.

Получили запрос от «Динамо», который поддержал «Шахтер» – клубы договорились сдвинуть дату матча за Суперкубок на 22 сентября.

Да, могут быть определенные недовольства болельщиков, потому что много билетов уже реализовано, люди спланировали посещение матча. Но ситуация сложилась такая.

Считаю, мы должны поддержать наших ребят, чтобы дать им возможность более качественно подготовиться к новому сезону. У сборной также важные игры за право выхода на ЧМ-2022.

Это, наверно, наименьшее, что мы можем сделать, чтобы поддержать наших парней».

Команды должны были сразиться за трофей 24 июля – уже через две недели. Но так как сборная Украины сенсационно достигла четвертьфинала Евро-2020, то в УПЛ решили более лояльно отнестись к игрокам и дать футболистам немного больше отдыха перед стартом нового сезона.

Напомним, защитник «Шахтера» стал игроком «Копенгагена».

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

Суперкубок Украины (футбол) Динамо Киев Шахтер Донецк

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