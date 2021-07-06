Дикий – о переносе Суперкубка: «Это наименьшее, что мы можем сделать»

Евгений Дикий / фото - FootBoom

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, почему была удовлетворена просьба «Динамо» и «Шахтера» перенести матч за Суперкубок Украины:

Получили запрос от «Динамо», который поддержал «Шахтер» – клубы договорились сдвинуть дату матча за Суперкубок на 22 сентября.

Да, могут быть определенные недовольства болельщиков, потому что много билетов уже реализовано, люди спланировали посещение матча. Но ситуация сложилась такая.

Считаю, мы должны поддержать наших ребят, чтобы дать им возможность более качественно подготовиться к новому сезону. У сборной также важные игры за право выхода на ЧМ-2022.

Это, наверно, наименьшее, что мы можем сделать, чтобы поддержать наших парней».