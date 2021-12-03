Стали известны новые подробности касательно возможного ухода Луческу из «Динамо»
«Динамо» готово сослать Супрягу в Румынию, потеряв в деньгах
Форвард так и не воспользовался предоставленными ему в Киеве шансами
Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий «Динамо» Владислав Супряга близок к тому, чтобы покинуть клуб. Об этом сообщает Playsport.
По информации источника, в столичном клубе готовы расстаться с молодым форвардом. Руководство рассматривает вариант с арендой в «Клуж».
Соглашение с румынским клубом будет рассчитано на один год. Оно будет предусматривать право выкупа за 7 миллионов евро.
Данная сумма значительно уступает той, которая не устроила «Динамо» в переговорах с «Дженоа». Называлась цифра в 10 миллионов евро.
Комментарии 0