«Динамо» готово сослать Супрягу в Румынию, потеряв в деньгах

Форвард так и не воспользовался предоставленными ему в Киеве шансами

Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга близок к тому, чтобы покинуть клуб. Об этом сообщает Playsport.

По информации источника, в столичном клубе готовы расстаться с молодым форвардом. Руководство рассматривает вариант с арендой в «Клуж».

Соглашение с румынским клубом будет рассчитано на один год. Оно будет предусматривать право выкупа за 7 миллионов евро.

Данная сумма значительно уступает той, которая не устроила «Динамо» в переговорах с «Дженоа». Называлась цифра в 10 миллионов евро.