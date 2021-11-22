Экс-игрок «Дженоа»: «За Супрягу предлагали 10 млн евро от «Болоньи», но это не устроило «Динамо»

Также в Италии интересуются Виталием Миколенко

Владислав Супряга / Фото: ФК Динамо

Бывший футболист и тренер «Дженоа» Клаудио Онофри в интервью YouTube-каналу Бомбардир рассказал об интересе клубов Серии А к Владиславу Супряге и другим украинцам.



О Супряге в Серии А.

«Да, за ним следили. Я говорил об этом с предыдущим президентом Прециози. Приход Супряги в «Дженоа» был близким, им также интересовалась «Болонья». Было предложение на 10 миллионов евро от «Болоньи», но это не устроило «Динамо» Киев. Они хотели на 5 миллионов больше. Супряга – сильный игрок с невероятным потенциалом. Знаю, что сейчас у него проблемы в клубе».

О Миколенко и Цыганкове.

«Также слежу за Миколенко, это сильный исполнитель, им очень интересуется «Наполи». Здесь очень хорошие отзывы о нем. Нынешнее поколение украинских футболистов имеет спрос в Европе. Также мне очень нравится игра Цыганкова».

О Малиновском.

«Мы дружим с Гасперини. Помню игру Италия – Украина в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» (1:1) Малиновский поразил меня, я начал внимательнее изучать его игру. После этого матча поговорил с Гасперини о Руслане, «Аталанта» уже знала Малиновского и интересовалась им. Для меня главная ошибка Прециози, то что он уволил Гасперини из «Дженоа». Джан Пьеро развивает молодежь, это же он демонстрирует и в «Аталанте». Мы надеемся, что подобное продемонстрирует и штаб Шевченко в «Дженоа».

Напомним, ранее украинский специалист Андрей Шевченко с поражения дебютировал в «Дженоа».