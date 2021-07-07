«Динамо» и «Дженоа» практически договорились о трансфере Супряги

Переговоры находятся на завершающей стадии

Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга близок к переезду в Италию. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

По информации источника, переговоры между киевским клубом и «Дженоа» начались два дня назад. Ныне они находятся на завершающей стадии.

Отмечается, что «Динамо» готово отпустить форварда за 7 – 8 миллионов евро. Также предусматриваются бонусы.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» готов заплатить за Супрягу 9 миллионов в евровалюте.