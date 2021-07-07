«Дженоа» готов заплатить за Супрягу столько, сколько хочет «Динамо»
«Динамо» и «Дженоа» практически договорились о трансфере Супряги
Переговоры находятся на завершающей стадии
Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий «Динамо» Владислав Супряга близок к переезду в Италию. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
По информации источника, переговоры между киевским клубом и «Дженоа» начались два дня назад. Ныне они находятся на завершающей стадии.
Отмечается, что «Динамо» готово отпустить форварда за 7 – 8 миллионов евро. Также предусматриваются бонусы.
Ранее сообщалось, что «Дженоа» готов заплатить за Супрягу 9 миллионов в евровалюте.
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