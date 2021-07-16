«Динамо» имеет право выкупа Шкурина. Известна сумма

ЦСКА также получит бонус от сделки

Илья Шкурин / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин выступает за «Динамо» на правах аренды. По окончании годичного срока киевляне имеют возможность выкупить белоруса.

«Армейцы» оценили молодого футболиста в один миллион евро. Если опция будет активирована московский клуб получит процент от дальнейшей перепродажи форварда.

Отметим, что Шкурин пока забивает в каждом матче за «бело-синих». 21-летний игрок отличился в контрольных поединках против «Серветта» (1:1) и «Сьона» (2:0).

Ранее «Динамо» провело тренировку исключительно «сборниками» и голкиперами.