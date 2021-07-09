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«Динамо» хочет обменять троих игроков на Довбика

Киевлянам нужен новый форвард
Футбол Украинская Премьер-лига
13:25
«Динамо» хочет обменять троих игроков на Довбика
Артем Довбик / фото - Football24

Руководство киевского «Динамо» всерьез рассматривает возможность покупки форварда «Днепра-1» Артема Довбика.

Как сообщалось ранее, клуб из Днепра установил ценник на нападающего и требует за него не меньше 10 миллионов евро. Киевляне не готовы платить такую сумму, и хотят включить в сделку трех своих игроков.

В обмен на Довбика в «Днепр-1» могут отправиться Богдан Леднев, Владислав Дубинчак и Артем Шабанов.

В минувшем сезоне Довбик провел за «черно-золотых» 27 матчей, в которых забил 10 голов и записал на свой счет 2 голевые передачи.

Но цену на игрока подняли отнюдь не его выступления за клуб. Форвард стал лакомым кусочком для многих украинских и европейских клубов, когда своим голом на 121-й минуте вывел сборную Украины в 1/4 Евро-2020. Как сообщали СМИ, Артемом интересовались «Реал Сосьедад» и «Торино».

Киевляне очень хотят заполучить себе форварда, ведь в матче за сборную Украины против Швеции тяжелую травму получил Артем Беседин, который пропустит около полугода. Но возможно, что не все так серьезно, ведь недавно Беседин выложил на своей странице в Instagram фотографию с отдыха, где он опирается на травмированную ногу.

Источник: Динамомания Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Артем Довбик Артем Беседин

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