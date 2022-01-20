Защитник «Динамо»: «Если бы не все эти подножки, я был бы наравне с Миколенко»
«Динамо» хочет продать форварда, который пришел в команду летом
Рамирес не заиграл в Украине
Фото: ФК Динамо
«Динамо» готово продать нападающего Эрика Рамиреса.
Он не поехал с командой на сборы в Испанию, а остался в Венесуэле, где готовится к матчам квалификации ЧМ-2022. Сообщается, что Рамирес сам принял такое решение.
К «Динамо» он присоединился лишь летом. На форварда будут искать покупателя.
Он провел лишь 7 матчей осенью, забив один гол.
На сборы с «Динамо» поехали три форварда - Владислав Кулач, Артем Беседин и Денис Гармаш.