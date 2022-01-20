«Динамо» хочет продать форварда, который пришел в команду летом

Рамирес не заиграл в Украине

Фото: ФК Динамо

«Динамо» готово продать нападающего Эрика Рамиреса.

Он не поехал с командой на сборы в Испанию, а остался в Венесуэле, где готовится к матчам квалификации ЧМ-2022. Сообщается, что Рамирес сам принял такое решение.

К «Динамо» он присоединился лишь летом. На форварда будут искать покупателя.

Он провел лишь 7 матчей осенью, забив один гол.

На сборы с «Динамо» поехали три форварда - Владислав Кулач, Артем Беседин и Денис Гармаш.