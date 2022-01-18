И спарринг, и селекция. «Динамо» на сборе сыграет против сборной свободных агентов
Киевское «Динамо» огласило расписание всех контрольных матчей на первом сборе в Испании. Определился четвертый соперник команды Мирчи Луческу.
Им стала сборная Ассоциации профессиональных футболистов Испании. Она составлена из свободных агентов. Таким образом сформировался полный календарь спаррингов.
21 января. 12:00. Тренировочный центр La Finca. «Динамо» – AFE (сборная Ассоциации профессиональных футболистов Испании, сборная свободных агентов)
22 января. 18:00. Футбольный центр Pinatar Arena. «Динамо» – «Расинг Унион» (Люксембург)
25 января. 18:00. Футбольный центр Pinatar Arena. «Динамо» – «Реал Мурсия» (Испания)
27 января. 12:00. Тренировочный центр La Finca. «Динамо» – «Буде-Глимт» (Норвегія)
Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» Богдан Леднев в ближайшее время отправится в венгерский клуб.