Форвард «Динамо»: «Мы уже адаптировались к требованиям Луческу»
«Динамо» хотело купить хорватского нападающего за 3 миллиона евро
Но «Горица» отказала
Кристиян Ловрич / Фото: Twitter
Киевское «Динамо» хотело купить форварда «Горицы» Кристияна Ловрича, сообщает ресурс IndexHR.
По информации источника, киевский клуб предлагал за 25-летнего хорватского нападающего 3 миллиона евро. Известно, что «Горица» отказалась продавать своего форварда в «Динамо».
В прошлом сезоне Ловрич за 32 матча забил 18 голов и сделал 7 голевых передач.
Ранее стало известно, что матч за Суперкубок Украины между «Динамо» и «Шахтером» перенесен на сентябрь.
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