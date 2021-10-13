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«Динамо» начало продавать билеты на матч с «Барселоной», уже известны цены
Киевляне примут каталонцев 2-го ноября
16:40
Фото: ФК Динамо
«Динамо» начало продажу билетов на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба «бело-синих».
Цена билетов варьируется от 250 до 7000 гривен. Известно, что уже продано 60% от позволяемой заполняемости стадиона в связи с карантинными нормами.
Встреча «Динамо» – «Барселона» пройдет 2 ноября на НСК «Олимпийский». Начало – в 22:00.
Напомним, «Динамо» пока располагается выше «Барселоны» в группе Лиги чемпионов после 2-х туров.
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