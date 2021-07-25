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«Динамо» начало продажу билетов на первый матч сезона
Киевляне сыграют с «Вересом» 1-го августа
25 июля 15:47
ФК Динамо / Фото: Twitter
Киевское «Динамо» начало продажу билетов на матч 2-го тура УПЛ против ровенского «Вереса». Об этом сообщает пресс-служба «бело-синих».
Цена билетов – от 50 до 650 гривен.
Матч состоится 1-го августа на НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.
Отметим, что матч 1-го тура УПЛ «Динамо» пропускает, киевляне проведут игру с «Минаем» 11-го августа.
Ранее «Динамо» подписало форварда из Венесуэлы Эрика Рамиреса.