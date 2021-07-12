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«Динамо» назвало еще двух соперников на сборе в Швейцарии

Обе встречи пройдут в июле
Футбол Украинская Премьер-лига
20:47
«Динамо» назвало еще двух соперников на сборе в Швейцарии
Фото: ФК Динамо

«Динамо» через свой сайт назвало еще двух соперников команды на сборе в Швейцарии.

15 июля киевляне сыграют против французского «Эвиана», а 18 июля – матч против швейцарского «Этуаля». Обе встречи начнутся в 18:00.

Таким образом, «Динамо» сыграет семь спаррингов на втором сборе. Среди них – «Ницца», «Атлетик» и «Сьон».

Также накануне стало известно о спарринге с «Вильярреалом». Против «Серветта» «Динамо» сыграло вничью (1:1).

Андрей Усмонов
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