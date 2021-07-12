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«Динамо» назвало еще двух соперников на сборе в Швейцарии
Обе встречи пройдут в июле
Фото: ФК Динамо
«Динамо» через свой сайт назвало еще двух соперников команды на сборе в Швейцарии.
15 июля киевляне сыграют против французского «Эвиана», а 18 июля – матч против швейцарского «Этуаля». Обе встречи начнутся в 18:00.
Таким образом, «Динамо» сыграет семь спаррингов на втором сборе. Среди них – «Ницца», «Атлетик» и «Сьон».
Также накануне стало известно о спарринге с «Вильярреалом». Против «Серветта» «Динамо» сыграло вничью (1:1).
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