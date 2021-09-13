«Динамо» – не приоритет для Шевченко, у него есть варианты за границей – источник

Андрей Шевченко / Фото: Sport.ua

Ведущий «ТаТоТаке» Сергей Болотников сообщил в эфире шоу, что вариант с тренерством в «Динамо» – не приоритетный для Андрея Шевченко.

Я могу подтвердить, что такие варианты рассматриваются, но немного опровергнуть в том плане, что у Шевченко есть варианты заграницей, поэтому вариант с «Динамо» для него сейчас не приоритетен».