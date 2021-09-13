Шевченко рассказал, какой исход будет считаться для «Милана» провальным в этом сезоне
«Динамо» – не приоритет для Шевченко, у него есть варианты за границей – источник
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13 сентября 16:30
Андрей Шевченко / Фото: Sport.ua
Ведущий «ТаТоТаке» Сергей Болотников сообщил в эфире шоу, что вариант с тренерством в «Динамо» – не приоритетный для Андрея Шевченко.
«Динамо» рассматривает вариант с тем, чтобы заменить Луческу на Шевченко из-за состояния здоровья первого. Летом следующего года или даже этой зимой.
Я могу подтвердить, что такие варианты рассматриваются, но немного опровергнуть в том плане, что у Шевченко есть варианты заграницей, поэтому вариант с «Динамо» для него сейчас не приоритетен».
Ранее сообщалось, что Шевченко заменит Мирчу Луческу на посту главного тренера «Динамо».