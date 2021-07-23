Кулач выйдет в стартовом составе «Динамо» на матч с сенсационной командой Бундеслиги
«Динамо» не сыграет против своего обидчика в Лиге Европы
Стала известна причина отмены контрольного матча киевлян против «Вильярреала»
23 июля 18:22
Фото - ФК Динамо Киев
Контрольный матч «Вильярреала» против киевского «Динамо» не состоится. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
В качестве причины отмены поединка называет вспышка коронавируса в рядах «желтой субмарины». Зараженными оказались два футболиста.
Поединок с «бело-синими» должен был состояться 26 июля. Также пришлось отменить спарринги с венгерским «Гонведом» и берлинской «Гертой».
Ранее сообщалось, что «Динамо» в скором времени презентует новую форму на грядущий сезон.
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