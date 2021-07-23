«Динамо» не сыграет против своего обидчика в Лиге Европы

Стала известна причина отмены контрольного матча киевлян против «Вильярреала»

Фото - ФК Динамо Киев

Контрольный матч «Вильярреала» против киевского «Динамо» не состоится. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

В качестве причины отмены поединка называет вспышка коронавируса в рядах «желтой субмарины». Зараженными оказались два футболиста.

Поединок с «бело-синими» должен был состояться 26 июля. Также пришлось отменить спарринги с венгерским «Гонведом» и берлинской «Гертой».

Ранее сообщалось, что «Динамо» в скором времени презентует новую форму на грядущий сезон.