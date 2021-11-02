«Динамо» нужно избавиться от комплекса неполноценности перед матчем с «Барселоной». Сегодняшняя игра – решающая

Отсутствие победы будет фактически означать прекращение борьбы даже за 3-е место

Превью

Фото: пресс-служба Динамо

Сегодня, 2 ноября, киевское «Динамо» примет «Барселону» в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Можно сказать, что это будет матч года для подопечных Мирчи Луческу, ведь на кону стоит путевка хотя бы в Лигу Европы с третьего места. Да-да, вопрос об этом стоит уже сейчас, за 3 тура до финиша группового раунда, на его экваторе.

Вроде бы ничего ужасного с «Динамо» в этой Лиге чемпионов не произошло, если судить исключительно по результатам. Одно очко в 1-м туре с более классным, чем само «Динамо», но самым слабым оппонентом в группе – «Бенфикой» (0:0). Влет «Баварии» 0:5. Это норма, «Баварии» влетают сейчас почти все. Поражение от «Барселоны» всего лишь 0:1, тоже не катастрофа. Но в каждом матче от игры «Динамо» (особенно в атакующей линии) хотелось плакать. И чем дальше – тем больше. Сильно накипело как раз после матча с «Барселоной» на «Камп Ноу». В той встрече «Динамо» продемонстрировало полную импотенцию и безнадежное отсутствие креатива впереди.

Что же нам нужно? Итак, перед 4-м туром ситуация в группе выглядит следующим образом.

Эта таблица говорит нам о том, что даже ничья с «Барселоной» в Киеве оставляет «Динамо» практически за бортом 3-го места, которое позволяет выйти в ЛЕ.

Ведь тогда по сумме двух встреч «Динамо» будет уступать «Барселоне» по очкам, а также киевлян ждет выезд в Лиссабон, где будет невероятно сложно зацепиться за очки с «Бенфикой», которая ту же «Барселону» у себя дома разложила по полочкам, а с «Баварией» дралась почти на равных до середины второго тайма, лишь затем посыпалась. Ну и остался матч с «Баварией» на «Олимпийском», которая вряд ли будет отбывать номер в Киеве даже в случае предварительного выхода в следующий раунд.

Что ж, даже в случае победы «Динамо» над «Барселоной» в Киеве (во что, если честно, не сильно верится), все будет зависеть далеко не от нас. Но в таком случае будет личное преимущество над «Барсой» по очкам. В целом, ситуация тяжелая. И это правда решающий матч для «Динамо». Потому что только победа над каталонской командой оставит реальные надежды на дальнейшую борьбу. Но есть ли шансы на эту победу?

Вопрос можно рассмотреть с двух сторон. Во-первых, нынешняя форма «Барселоны» говорит, что шансы есть. В таком плохом состоянии каталонский клуб не был давно.

Казалось, что смена тренера станет некой встряской для «Барсы». Рональд Куман покинул команду на прошлой неделе, руководство «сине-гранатовых» не выдержало. Но в первом матче без Кумана «Барселона» снова не победила – ничья со скромным «Алавесом» (1:1) Сейчас временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Серхио Бархуан – человек из структуры клуба.

Но он прекрасно понимает, что на этой должности лишь временно. В «Барселоне» все ждут Хави. Станет ли тренер с большим энтузиазмом исполнять свою работу зная, что он – лишь затычка на недолгий период? Это понимают и игроки.

Слабости этой «Барселоне» добавляют и кадровые проблемы. На матч с «Динамо» в Киев не отправились один из лидеров атаки Педри и лидер защиты Жерар Пике (автор единственного мяча в ворота «Динамо» в 1-м матче). Также не поехал Агуэро из-за проблем с сердцем. Зато в строй вернулись Де Йонг и Фати. Но и они – только-только вылечившиеся после повреждений.

Кажется, за успех «Динамо» сейчас многие факторы. Соперник хоть и именит, но очень ослаблен: и кадрово, и психологически. И здесь выплывает вторая сторона вопроса: несмотря на все проблемы соперника, способно ли нынешнее трусливое и прагматичное «Динамо» бороться хотя бы за ничью с такой «Барселоной»?

Первый матч между этими командами навеивает пессимизм. В теории, конечно, да, все возможно. Но почему-то при виде именитого соперника по ту сторону поля, у игроков «Динамо» начинаются трястись коленки. И неважно, в каком состоянии этот соперник. Такое чувство, что в случае с «Динамо» срабатывает комплекс неполноценности. Мол, против нас ведь все-таки играет «Барселона». Даже Луческу неумышленно будто искусственно повышает уровень испанской команды, создавая подсознательный страх у своих подопечных.

Такие слова вряд ли идут на пользу игрокам перед матчем.

«Я слышал здесь вопросы, что у «Барселоны» нет того игрока, нет того. «Барселона» это «Барселона». Любой игрок, который приехал сюда, является качественным. У нас нет игрока, за которого отступные миллиард, а у них есть. У нас есть хорошие качественные игроки, завтра мы это увидим».

Сможет ли «Динамо» осмыслить свои ошибки первого матча с «Барселоной» и начать играть в футбол, а не отбиваться? Узнаем совсем скоро. Матч начнется в 22:00.

Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Барселона».