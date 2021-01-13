«Динамо» обратилось в УАФ по поводу оскорбительных высказываний Лучи

У киевского клуба есть претензии к главе судейского корпуса Украины

Лучано Лучи / Фото: УАФ

«Динамо» на своем официальном сайте обратилось в комитет по этике и честной игре УАФ по поводу оскорбительных высказываний Лучано Лучи.











Киевский клуб просит обратить внимание на высказывания Лучи в рабочем Telegram чате и провести соответствующую проверку.

«Олимпик» обращался в КДК УАФ с информацией о том, что глава судейского корпуса Украины не может занимать свою должность. УАФ возразила донецкому клубу, что все было сделано по нормам Устава УАФ 2017 года.