УАФ: «В июне 2017 года действовала редакция устава УАФ, по которой в выборах можно участвовать до 72 лет»
«Динамо» обратилось в УАФ по поводу оскорбительных высказываний Лучи
У киевского клуба есть претензии к главе судейского корпуса Украины
Лучано Лучи / Фото: УАФ
«Динамо» на своем официальном сайте обратилось в комитет по этике и честной игре УАФ по поводу оскорбительных высказываний Лучано Лучи.
Киевский клуб просит обратить внимание на высказывания Лучи в рабочем Telegram чате и провести соответствующую проверку.
«Олимпик» обращался в КДК УАФ с информацией о том, что глава судейского корпуса Украины не может занимать свою должность. УАФ возразила донецкому клубу, что все было сделано по нормам Устава УАФ 2017 года.