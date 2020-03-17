УАФ: «В июне 2017 года действовала редакция устава УАФ, по которой в выборах можно участвовать до 72 лет»

Лучано Лучи останется во главе судейского корпуса

Фото: УАФ

УАФ в своем Telegram канале ответила на заявление «Олимпика» относительно главы судейского корпуса Украины.



В письме речь шла о том, что Лучано Лучи не имеет права занимать должность главы судейского корпуса из-за своего возраста.

Сообщаем, что на момент последнего переизбрания Лучано Лучи председателем комитета арбитров УАФ в июне 2017 году действовала редакция Устава УАФ, которая предусматривала для выборных должностей возрастной ценз в 72 года. Лучано Лучи отвечал этим требованиям. С июня 2017 не было его переизбрания на эту должность.

Напомним, что после высказываний «Олимпика» им запретили проводить матчи на стадионе «Динамо имени Валерия Лобановского».