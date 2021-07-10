«Динамо» объявило об аренде 21-летнего форварда московского ЦСКА

Шкурин подписал контракт на один сезон

Илья Шкурин / Фото: ФК Динамо

Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин подписал арендное соглашение с «Динамо», сообщает пресс-служба киевского клуба.

Шкурин арендован «Динамо» на 1 сезон с правом выкупа. Шкурин выступал за ЦСКА с января 2020-го года, за 9 матчей забил 3 мяча.

Отметим, что в 2017-м году Шкурин тренировался в расположении «Динамо» U-21.

Напомним, «Динамо» потеряло форварда Артема Беседина во время Евро-2020 как минимум на полгода.