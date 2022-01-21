«Динамо» объявило об уходе Леднева

Полузащитник перешел в «Фехервар»

Фото: dynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев уехал в аренду.

Хавбек перешел в венгерский «Фехервар», сообщает сайт киевлян. Соглашение рассчитано на один год.

Сообщается, что у венгров есть опция выкупа игрока за некую сумму, которая не указывается. Отметим, что игрок не поехал на сборы с «Динамо» в Испанию.

В нынешнем сезоне Леднев отыграл восемь матчей в УПЛ, преимущественно выходя со скамейки запасных.

За «Фехервар» играет еще один украинец Иван Петряк.