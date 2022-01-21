Леднев в ближайшее время отправится в венгерский клуб
«Динамо» объявило об уходе Леднева
Полузащитник перешел в «Фехервар»
Фото: dynamo.kiev.ua
Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев уехал в аренду.
Хавбек перешел в венгерский «Фехервар», сообщает сайт киевлян. Соглашение рассчитано на один год.
Сообщается, что у венгров есть опция выкупа игрока за некую сумму, которая не указывается. Отметим, что игрок не поехал на сборы с «Динамо» в Испанию.
В нынешнем сезоне Леднев отыграл восемь матчей в УПЛ, преимущественно выходя со скамейки запасных.
За «Фехервар» играет еще один украинец Иван Петряк.
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