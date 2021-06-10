«Динамо» определилось с кандидатурой нового спортивного директора

Должность получил экс-наставник «Динамо» и сборной Украины

Леонид Буряк / Фото: dynamo.kiev.ua

Новым спортивным директором «Динамо» должен стать Леонид Буряк.



После ухода из клуба Алексея Михайличенко, фаворитом на его должность был Владимир Бессонов. Но в итоге киевляне остановили свой выбор на специалисте, который уже работал в «Динамо» на этой должности.

Отметим, что Буряк в своей тренерской карьере возглавлял «Ниву», «Черноморец», «Арсенал», «Динамо» и «Александрию», а также национальную сборную Украины.

Напомним, что Михайличенко стал вице-президентом УАФ.