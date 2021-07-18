Ультрас «Черноморца» поставили ультиматум в связи с присутствием «динамовцев» в клубе
«Динамо» организовывает контрольный матч с «Бешикташем»
Турецкий клуб попытается взять реванш за унижение на «Олимпийском»
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«Динамо» проведет контрольный матч против «Бешикташа». Об этом сообщает Ajansbesiktas.com со ссылкой на слова главного тренера киевлян Мирчи Луческу.
По информации источника, поединок состоится в августе в Стамбуле. Также отмечается, что может состояться с еще одним турецким клубом – «Фенербахче».
Последний матч между клубами состоялся в декабре 2016 года. Тогда киевляне разнесли соперника со счетом 6:0 в поединке группового этапа Лиги чемпионов.
Также ранее сообщалось, что «Динамо» может провести спарринг с «Интером».