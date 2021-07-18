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«Динамо» организовывает контрольный матч с «Бешикташем»

Турецкий клуб попытается взять реванш за унижение на «Олимпийском»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:17
«Динамо» организовывает контрольный матч с «Бешикташем»
Фото - Подробности

«Динамо» проведет контрольный матч против «Бешикташа». Об этом сообщает Ajansbesiktas.com со ссылкой на слова главного тренера киевлян Мирчи Луческу.

По информации источника, поединок состоится в августе в Стамбуле. Также отмечается, что может состояться с еще одним турецким клубом – «Фенербахче».

Последний матч между клубами состоялся в декабре 2016 года. Тогда киевляне разнесли соперника со счетом 6:0 в поединке группового этапа Лиги чемпионов.

Также ранее сообщалось, что «Динамо» может провести спарринг с «Интером».

Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Бешикташ Фенербахче (футбол) Мирча Луческу

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