«Динамо» отправило еще одного игрока в аренду в «Черноморец». На этот раз – легионера

Кадири проведет в Одессе 1 сезон

Мохаммед Кадири / Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Мохаммед Кадири перешел в «Черноморец» на правах аренды, сообщает пресс-служба одесского клуба.

Кадири перешел в «Динамо» из тульского «Арсенала» в 2019-м году, за все это время сыграл в УПЛ 15 матчей и сделал 1 голевую передачу.

В прошлом сезоне Кадири на полгода был отдан обратно в аренду в «Арсенал».

25-летний ганец стал 13-м игроком «Динамо», которые ушли в аренду в «Черноморец».

Напомним, сегодня «Динамо» презентовало новую форму.