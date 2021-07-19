«Рух» не сможет принимать матчи УПЛ и на стадионе «Динамо»
«Динамо» подтвердило спарринг с «Унионом» и анонсировало третий сбор в Австрии
Киевляне проводят необычную предсезонную подготовку
Фото - ФК Динамо Киев
«Динамо» анонсировало третий сбор в текущее межсезонье. Он состоится с 21 по 26 июля в Австрии.
20 июля киевляне сыграют контрольный матч против «Атлетика» из Бильбао. А на следующий день отправятся в соседнюю со Швейцарией страну.
Там состоятся еще два спарринга. 23 июля будет сыгран поединок против берлинского «Униона». 26 числа киевляне встретятся с «Вильярреалом».
Далее команда вернется в Украину. На клубной базе «бело-синие» завершат подготовку к сезону.
Ранее нападающий «Динамо» Беньямин Вербич рассказал о своем восстановлении от травмы.