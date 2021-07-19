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«Динамо» подтвердило спарринг с «Унионом» и анонсировало третий сбор в Австрии

Киевляне проводят необычную предсезонную подготовку
Футбол Украинская Премьер-лига
14:00
«Динамо» подтвердило спарринг с «Унионом» и анонсировало третий сбор в Австрии
Фото - ФК Динамо Киев

«Динамо» анонсировало третий сбор в текущее межсезонье. Он состоится с 21 по 26 июля в Австрии.

20 июля киевляне сыграют контрольный матч против «Атлетика» из Бильбао. А на следующий день отправятся в соседнюю со Швейцарией страну.

Там состоятся еще два спарринга. 23 июля будет сыгран поединок против берлинского «Униона». 26 числа киевляне встретятся с «Вильярреалом».

Далее команда вернется в Украину. На клубной базе «бело-синие» завершат подготовку к сезону.

Ранее нападающий «Динамо» Беньямин Вербич рассказал о своем восстановлении от травмы.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Унион Берлин Вильярреал

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