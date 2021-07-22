Экс-игрок «Динамо» показал, какой живот наел после окончания карьеры
«Динамо» пока не договорилось с Рамиресом
Переговоры между сторонами продолжаются
22 июля 17:41
Фото: DAK
«Динамо» пока не смогло договориться с форвардом ДАК Эриком Рамиресом.
Детали сделки согласованы между клубами, однако о контракте с футболистом киевляне пока не договорились. Речь идет о зарплате венесуэльца. Компромисс в этом вопросе стороны пока не нашли.
При этом, Рамирес остался в Киеве и вместе с агентами продолжает переговоры с «Динамо». В свою очередь, ДАК должен получить 1,75 миллиона евро, если игрок подпишет контракт т с киевлянами.
Ранее сообщалось, что он должен перейти в «Динамо» 22 июля.
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