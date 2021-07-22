«Динамо» пока не договорилось с Рамиресом

Переговоры между сторонами продолжаются

Фото: DAK

«Динамо» пока не смогло договориться с форвардом ДАК Эриком Рамиресом.

Детали сделки согласованы между клубами, однако о контракте с футболистом киевляне пока не договорились. Речь идет о зарплате венесуэльца. Компромисс в этом вопросе стороны пока не нашли.

При этом, Рамирес остался в Киеве и вместе с агентами продолжает переговоры с «Динамо». В свою очередь, ДАК должен получить 1,75 миллиона евро, если игрок подпишет контракт т с киевлянами.

Ранее сообщалось, что он должен перейти в «Динамо» 22 июля.