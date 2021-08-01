«Динамо» получит солидную сумму за трансфер Яремчука в «Бенфику»

Лишь семь игроков киевлян по стоимости превышают эту цифру

Роман Яремчук / Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» получит финансовую выгоду от трансфера нападающего Романа Яремчука в «Бенфику». Об этом сообщает PortugueseSoccer.

По информации источника, «Генту» заплатят 17 млн евро за 75% прав на игрока. 30% от этой суммы будут перечислены «бело-синим» согласно условиям перехода в бельгийский клуб. Это около 5,1 млн евро.

Интересно, что лишь семь игроков «Динамо» дороже этой суммы по оценкам Transfermarkt. Это Беньямин Вербич (5,5), Владислав Супряга (6), Георгий Бущан (7,5), Николай Шапаренко (8), Илья Забарный (11), Виталий Миколенко (17) и Виктор Цыганков (25).

Примечательно также, что португальский клуб установил космическу сумму отступных за форварда. Тем, кто хочет заполучить игрока без переговоров с клубом, придется выложить 100 млн евро.

Ранее Яремчук высказался по поводу перехода в «Бекфикой».