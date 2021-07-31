Сага окончена. Яремчук стал игроком «Бенфики»

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4 августа 22:40
Нападающий Роман Яремчук стал игроком «Бенфики». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Как и ожидалось, контракт подписан до 2026 года. Сообщалось, что трансфер обошелся португальскому клубу в 15 млн евро.
Yaremchuk é do SL Benfica!#EPluribusUnum pic.twitter.com/EChf19pDMH— SL Benfica (@SLBenfica) July 31, 2021
Последним клубом украинца был «Гент». За «буйволов» он провел 152 матча во всех турнирах. В них форварду удалось отличиться 61 голами и 18 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Яремчуком интересовались в Италии, Германии и Англии.
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