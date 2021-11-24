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«Динамо» повторило клубный антирекорд в еврокубках
Команда не побеждает семь матчей подряд
24 ноября 12:25
Фото: ФК Динамо
«Динамо» проиграло «Баварии» (1:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Киевляне не побеждают в еврокубках семь матчей подряд. Это повторение клубного антирекорда 15-летней давности.
В последний раз победу киевляне праздновали в феврале, когда обыграли «Брюгге» (1:0) в Лиге Европы. С тех пор «Динамо» проиграло шесть матчей и один раз сыграло вничью.
Напомним, шансы на выход даже в Лигу Европы для «Динамо» уже потеряны. Команда займет по итогам этой ЛЧ последнее место и покинет еврокубки.