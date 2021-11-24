«Динамо» повторило клубный антирекорд в еврокубках

Команда не побеждает семь матчей подряд

Фото: ФК Динамо

«Динамо» проиграло «Баварии» (1:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Киевляне не побеждают в еврокубках семь матчей подряд. Это повторение клубного антирекорда 15-летней давности.

В последний раз победу киевляне праздновали в феврале, когда обыграли «Брюгге» (1:0) в Лиге Европы. С тех пор «Динамо» проиграло шесть матчей и один раз сыграло вничью.

Напомним, шансы на выход даже в Лигу Европы для «Динамо» уже потеряны. Команда займет по итогам этой ЛЧ последнее место и покинет еврокубки.