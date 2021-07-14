Динамо проведет контрольный матч с чемпионом Италии

Обладатели «скудетто» – идеальный соперник для подготовки к сезону

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Киевское «Динамо» сейчас находится на тренировочном сборе в Швейцарии, где готовится к новому сезону и проводит контрольные матчи.

Подопечные Мирчи Луческу должны были провести 5 спаррингов, но ранее стало известно, что они сыграют 7 товарищеских матчей. Одним из соперников киевлян будет действующий обладатель Лиги Европы.

Также, «Динамо» сыграет в августе товарищеский матч с победителями Серии А, миланским «Интером», сообщает Corriere dello Sport.

Команды проведут 14 августа в окрестностях Милана встречу за закрытыми дверьми. Это будет первый матч между «Динамо» и «Интером» за 10 лет, после поражения киевлян в Лиге Чемпионов со счетом 1:2.

Напомним, стало известно, когда «Динамо» презентует новую форму.