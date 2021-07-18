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«Динамо» проведет спарринг с командой Бундеслиги

Киевляне активно готовятся к сезону
Футбол Украинская Премьер-лига
22:10
«Динамо» проведет спарринг с командой Бундеслиги
фото - dynamo.kiev

Киевское «Динамо» проведет контрольный матч с седьмой командой Бундеслиги «Унионом Берлин», сообщает Sportvereinkematen.

Поединок состоится 23-го июля в 17:00.

Ранее сообщалось, что лично наставник киевлян Мирча Луческу хотел сыграть контрольный матч с командой из немецкого чемпионата.

Напомним, сегодня «Динамо» со «сборниками» в составе одолело «Этуаль» в товарищеской игре.

Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Унион Берлин Мирча Луческу

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