«Динамо» со «сборниками» в составе одержало победу в контрольном матче
«Динамо» проведет спарринг с командой Бундеслиги
Киевляне активно готовятся к сезону
фото - dynamo.kiev
Киевское «Динамо» проведет контрольный матч с седьмой командой Бундеслиги «Унионом Берлин», сообщает Sportvereinkematen.
Поединок состоится 23-го июля в 17:00.
Ранее сообщалось, что лично наставник киевлян Мирча Луческу хотел сыграть контрольный матч с командой из немецкого чемпионата.
Напомним, сегодня «Динамо» со «сборниками» в составе одолело «Этуаль» в товарищеской игре.