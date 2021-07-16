Защитник «Динамо»: «Все были рады видеть «сборников»
«Динамо» провело тренировку исключительно «сборниками» и голкиперами
Киевляне занимались в кардинально усеченном составе
Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» в пятницу, 16 июля, провело утреннюю тренировку в ощутимо усеченном составе. Главный тренер команды Мирча Луческу предоставил отдых целому ряду игроков.
Вернувшиеся накануне в расположение клуба футболисты сборной Украины принимали участие в занятии. Также работали голкиперы «бело-синих».
Вечером «Динамо» ждет еще одна тренировка. На ней уже будут присутствовать все исполнители.
Ранее защитник киевлян Владислав Дубинчак высказался по поводу возвращения «сборников».
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