«Динамо» проявляет интерес к защитнику «Шахтера»

Центрбек может сделать принципиальный выбор в своей карьере

Марк Мампасси / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» и юношеской сборной Украины Марк Мампасси близок к переходу в «Локомотив». Однако спрос на футболиста есть и у других клубов РПЛ.

Так, сообщается, что интерес к 18-летнему игроку проявляют питерский «Зенит» и московское «Динамо». Правда, до конкретики пока дело не дошло.

Ранее стало известно, что «Шахтер» и «Локомотив» достигли договоренности по трансферу. Появилась также информация, что «железнодорожники» могут поспособствовать получению российского гражданства игроком.

Агент же Мампасси Вадим Шаблий рассказал о том, что у его клиента есть четыре варианта в России.