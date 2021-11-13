Источник: Защитник «Шахтера» получит паспорт России и перейдет в «Локомотив»

Московский клуб попытается воспользоваться юридической лазейкой

Марк Мампасси / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» и юношеской сборной Украины Марк Мампасси перейдет в «Локомотив». Московский и донецкий клубы уже согласовали трансфер.

Кроме того, «железнодорожники» попытаются оформить 18-летнему игроку российское гражданство. Таким образом, он больше не будет считаться легионером в РПЛ.

Сообщается, что руководство «Локомотива» предпримет попытку воспользоваться тем фактом, что Мампасси родился в Донецке. Его жителям в России оформляют гражданство по упрощенной процедуре.

Ранее агент футболиста Вадим Шаблий оценил возможность его перехода в чемпионат северного соседа.