«Шахтер» начал продавать билеты на последний домашний матч ЛЧ в этом году
Источник: Защитник «Шахтера» получит паспорт России и перейдет в «Локомотив»
Московский клуб попытается воспользоваться юридической лазейкой
Марк Мампасси / Фото - ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» и юношеской сборной Украины Марк Мампасси перейдет в «Локомотив». Московский и донецкий клубы уже согласовали трансфер.
Кроме того, «железнодорожники» попытаются оформить 18-летнему игроку российское гражданство. Таким образом, он больше не будет считаться легионером в РПЛ.
Сообщается, что руководство «Локомотива» предпримет попытку воспользоваться тем фактом, что Мампасси родился в Донецке. Его жителям в России оформляют гражданство по упрощенной процедуре.
Ранее агент футболиста Вадим Шаблий оценил возможность его перехода в чемпионат северного соседа.
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