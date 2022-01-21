«Динамо» разгромило клуб из четвертой лиги Испании в первом матче на сборе

Цыганков оформил дубль

Фото: ФК Динамо

«Динамо» в первом спарринге на сборе в Испании обыграло «Атлетико Пульпиленьо» из 4-й лиги.

Все четыре мяча киевляне забили во втором тайме. Дубль оформил Виктор Цыганков. Еще по голу забили Карлос де Пена и Виталий Буяльский.

Товарищеский матч:

«Динамо» – «Атлетико Пульпиленьо» 4:0

Голы: Цыганков, 66, 77, Де Пена, 76, Буяльский, 87

Отметим, что «Динамо» должно было играть против сборной команды свободных агентов Испании, но у игроков соперника обнаружили коронавирус.

Следующий матч «Динамо» проведет против «Расинг» Униона из Люксембурга 22 января.