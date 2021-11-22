«Динамо» сделало ретро-анонс к матчу с «Баварией» в ЛЧ

Буяльского и Левандовски переодели в формы конца 90-х

Фото: UEFA

Киевское «Динамо» сделало ретро-анонс к матчу с «Баварией» в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

На постере хавбек «Динамо» Виталий Буяльский и форвард «Баварии» Роберт Левандовски переодеты в формы команд конца 90-х. «Динамо» и «Бавария» в 1999-м году сыграли между собой три матча (0:1, 1:2, 2:0)

Напомним, в заявке «Баварии» на матч с «Динамо» лишь 15 полевых игроков и 3 вратаря.

Встреча состоится 23-го ноября, начало – в 19:45.

Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Бавария».