Защитник «Динамо»: «Перенести матч за Суперкубок – разумное решение УАФ»
«Динамо» сыграло вничью с «Серветтом». Шкурин забил дебютный мяч
Киевляне отыгрались в конце встречи
Фото: ФК Динамо
«Динамо» в контрольном матче сыграло вничью с клубом «Серветт».
Соперник открыл счет в начале матча, но киевляне под конец встречи сравняли счет. Дебютным голом отметился Илья Шкурин.
«Серветт» – бронзовый призер чемпионата Швейцарии прошлого сезона.
Товарищеский матч:
«Динамо» – «Серветт» 1:1
Голы: Шкурин, 85 – Имери, 13
«Динамо»: Бойко – Кендзера, Бражко (Дубинчак 46), Сирота (Шабанов 75), Сидклей (Тымчик 46) – Андриевский (Коробенко 78), Шепелев (Гармаш 46), Буяльский (Шкурин 75) – Родригеш (де Пена 46), Антюх (Леднев 66) – Супряга (Кулач 66).
«Серветт»: Фрик – Клиши, Руилье, Диалло, Сотье – Коньят, Имери, Вальс – Коне, Сассо, Кие
Следующий матч «Динамо» сыграет против «Сьона» 14 июля.
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