«Динамо» отправило еще одного игрока в аренду в «Черноморец». На этот раз – легионера
«Динамо» утвердило дизайн формы на сезон 2022/23
Киевляне презентовали новую форму на этот сезон
Фото: ФК Динамо
Киевское «Динамо» утвердило дизайн формы на сезон 2022/23, о чем сообщил официальный Instagram-аккаунт киевского клуба.
«Более того, на днях был утвержден и дизайн комплекта на сезон 2022/23»
Напомним, ранее «Динамо» презентовало новую форму на сезон 2021/22, а также сообщило, что подписало новый контракт с New Balance на 3 года.
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