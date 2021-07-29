Новый стиль. «Динамо» официально представило форму на сезон 21/22

Киевляне предстали в необычной экипировке

фото - ФК Динамо

Киевское «Динамо» представило новые комплекты игровой формы с необычным дизайном.

Клуб продлил соглашение с техническим спонсором New Balance, который будет изготовлять экипировку для киевлян до 2024-го года.

Основной комплект выполнен в бело-голубых цветах. Между лого спонсора и эмблемой клуба красуется флаг Украины, а на воротник нанесен слоган «Киев – это мы».

Новые комплекты формы - это современная интерпретация спортивной одежды 90-х годов, которая отличается разнообразными принтами и яркими цветами. Также, это дань уважения победам клуба в течение последнего десятилетия.

Напомним, «Динамо» подписало лучшего бомбардира УПЛ.