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«Динамо» вернется в Украину в полночь
Киевляне завершили предсезонные сборы
26 июля 22:07
Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» в понедельник, 26 июля, завершило предсезонные сборы. В полночь самолет команды совершит посадку в аэропорту «Борисполь».
«Бело-синие» проводили тренировки и играли на территории трех стран – Франции, Швейцарии и Австрии. Последний спарринг с «Газиантепом» (3:2) был проведен в Италии.
Подопечные Мирчи Лучческу провели 12 контрольных матчей. В них было добыто по пять побед и ничьих, два поединка завершились поражением. Разница мячей – 26:15.
Ранее полузащитник «Динамо» Александр Андриевский подвел итоги сборов.
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