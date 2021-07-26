«Динамо» вернется в Украину в полночь

Киевляне завершили предсезонные сборы

Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» в понедельник, 26 июля, завершило предсезонные сборы. В полночь самолет команды совершит посадку в аэропорту «Борисполь».

«Бело-синие» проводили тренировки и играли на территории трех стран – Франции, Швейцарии и Австрии. Последний спарринг с «Газиантепом» (3:2) был проведен в Италии.

Подопечные Мирчи Лучческу провели 12 контрольных матчей. В них было добыто по пять побед и ничьих, два поединка завершились поражением. Разница мячей – 26:15.

Ранее полузащитник «Динамо» Александр Андриевский подвел итоги сборов.