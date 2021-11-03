«Динамо» вновь уступило «Барселоне», сведя шансы на евровесну к минимуму

Киевляне ничего не смогли противопоставить кризисной каталонской команде

фото - ФК Динамо

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» на своем поле принимало «Барселону».

Команды очень осторожно провели первый тайм, лишь изредка доходя до ворот.

На 63-й минуте рефери назначил пенальти в ворота киевлян после падения Ансу Фати, но посмотрев VAR, судья поменял свое решение.

Но молодой испанец вскоре отличился с игры, вколотив мяч в ворота Георгия Бущана, на 70-й минуте.

Победа отправила каталонцев на второе место в группе, в то время как киевляне расположились на последней строчке, набрав лишь 1 пункт.

Лига чемпионов, группа Е

«Динамо» – «Барселона» 0:1

Голы: Фати, 70.

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Тымчик, 77), Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук, Буяльский (Леднев, 81), де Пена (Вербич, 77), Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 81), Гармаш (Витиньо, 71).

«Барселона»: тер Стеген, Мингеса, Лангле (Араухо, 79), Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес, Гави (Дембеле, 65), Депай, Фати (Бальде, 87).

Предупреждения: Эрик Гарсия (20), Гармаш (41), Буяльский (45), Гави (46), Лангле (50).