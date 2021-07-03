«Динамо» второй раз подряд не сумело переиграть швейцарскую команду на сборах
Во втором контрольном матче в рамках предсезонных сборов в Швейцарии «Динамо» сыграло вничью с «Лозанной».
Уже в дебюте игры киевляне получили право исполнить пенальти. С этой задачей успешно справился Родригеш. На перерыв «бело-синие» ушли при минимальном преимуществе.
Однако сразу после возобновления игры швейцарская команда сумела сравнять счет. Отличился Рибейру. Больше мяч в ворота обеих команд не влетал
Напомним, в первом контрольном матче «Динамо» также сыграло вничью с «Базелем» (4:4).
Контрольный матч
«Лозанна» – «Динамо» 1:1
Голы: Рибейру, 48 – Родригеш, 7 (пен.)
«Динамо» (стартовый состав): Бойко, Кравченко, Бражко, Сирота, Сидклей, Андриевский, Гармаш, Леднев, Родригес, Антюх, Супряга
Запасные: Скорко, Ванат, Волошин Н., Волошин В., Вивчаренко, де Пена, Дубинчак, Коробенко, Кулач, Кучерук, Шабанов, Шепелев
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