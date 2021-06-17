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«Динамо» запросило у «Наполи» за Миколенко минимум 25 миллионов евро

Но неаполитанцы не готовы платить больше 15-ти
Футбол Украинская Премьер-лига
08:22
«Динамо» запросило у «Наполи» за Миколенко минимум 25 миллионов евро
Виталий Миколенко / Фото: УПЛ

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко имеет шанс перейти в «Наполи», сообщает Calciomercato.

По информации источника, переговоры между клубами продолжаются. «Динамо» запросило у Наполи за Миколенко минимум 25 миллионов евро. «Наполи» же готов выложить за украинского защитника 15 миллионов евро, но не больше.

Главный тренер «Наполи» Лучано Спалетти рассматривает также вариант с Эмерсоном из «Челси», но у него слишком высокая зарплата, что неподъемно для неаполитанского клуба, поэтому рассматривается вариант с Миколенко.

Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» Илья Забарный также интересен итальянским клубам.

Петр Приходько
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Теги

Виталий Миколенко Динамо Киев Наполи

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