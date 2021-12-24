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Директор «Баварии»: «Левандовски будет забивать по 40 мячей за сезон еще четыре года. Зачем нам Холанд?»
В Мюнхене очень уверены в поляке
22:41
Фото: AFP
Директор «Баварии» Оливер Кан подтвердил, что клуб не будет конкурировать за нападающего «Боруссии» Д Эрлинга Холанда.
«У нас есть Левандовски. Он будет забивать по 40 мячей за сезон еще три — четыре года. Зачем нам Холанд в таком случае?»
Холанд может провести в Бундеслиге еще один сезон.
Форвард не торопится уходить из «Боруссии».
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