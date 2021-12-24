Директор «Баварии»: «Левандовски будет забивать по 40 мячей за сезон еще четыре года. Зачем нам Холанд?»

В Мюнхене очень уверены в поляке

Фото: AFP Директор «Баварии» Оливер Кан подтвердил, что клуб не будет конкурировать за нападающего «Боруссии» Д Эрлинга Холанда. «У нас есть Левандовски. Он будет забивать по 40 мячей за сезон еще три — четыре года. Зачем нам Холанд в таком случае?»

Холанд может провести в Бундеслиге еще один сезон. Форвард не торопится уходить из «Боруссии».

Андрей Усмонов