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Директор «Баварии»: «Левандовски будет забивать по 40 мячей за сезон еще четыре года. Зачем нам Холанд?»

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Футбол Бундеслига (Германия)
22:41
Директор «Баварии»: «Левандовски будет забивать по 40 мячей за сезон еще четыре года. Зачем нам Холанд?»
Фото: AFP

Директор «Баварии» Оливер Кан подтвердил, что клуб не будет конкурировать за нападающего «Боруссии» Д Эрлинга Холанда.

«У нас есть Левандовски. Он будет забивать по 40 мячей за сезон еще три — четыре года. Зачем нам Холанд в таком случае?»

Холанд может провести в Бундеслиге еще один сезон.

Форвард не торопится уходить из «Боруссии».

Андрей Усмонов
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Теги

Бавария Роберт Левандовски Эрлинг Холанд

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