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Директор «Баварии»: «ПСЖ вкладывает огромные средства, но еще не взял ЛЧ»

Кан считает, что мюнхенцы способны взять Кубок чемпионов вновь
Футбол Бундеслига (Германия)
17:43
Директор «Баварии»: «ПСЖ вкладывает огромные средства, но еще не взял ЛЧ»
Фото: bavarianfootballworks

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан поделился Bayern&Germany мнением о клубной стратегии в футболе и о целях на ближайшие сезоны.

«Мы хотим демонстрировать футбол мирового уровня, со звездами и молодежью. В 10-й раз подряд выиграть чемпионат Германии – это было бы что-то особенное. В еврокубках мы тоже хотим быть в авангарде. Я убежден, что у нас хорошие возможности для этого.

Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Нам нужно подумать, как позиционировать себя в экономическом плане, чтобы достичь целей. Это будет нелегко, но мы настроены оптимистично.

Этот состав «Баварии» может добиться победы в Лиге чемпионов. Невероятная культура успеха – наше конкурентное преимущество. ПСЖ вкладывает огромные средства, но еще не взял ЛЧ. Я не переживаю».

«Бавария» возглавил новый тренер Юлиан Нагельсманн.

Андрей Усмонов
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