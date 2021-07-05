Директор «Баварии»: «ПСЖ вкладывает огромные средства, но еще не взял ЛЧ»

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Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан поделился Bayern&Germany мнением о клубной стратегии в футболе и о целях на ближайшие сезоны.

Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Нам нужно подумать, как позиционировать себя в экономическом плане, чтобы достичь целей. Это будет нелегко, но мы настроены оптимистично.

Этот состав «Баварии» может добиться победы в Лиге чемпионов. Невероятная культура успеха – наше конкурентное преимущество. ПСЖ вкладывает огромные средства, но еще не взял ЛЧ. Я не переживаю».