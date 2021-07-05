«Бавария» представила нового тренера
Директор «Баварии»: «ПСЖ вкладывает огромные средства, но еще не взял ЛЧ»
Кан считает, что мюнхенцы способны взять Кубок чемпионов вновь
17:43
Фото: bavarianfootballworks
Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан поделился Bayern&Germany мнением о клубной стратегии в футболе и о целях на ближайшие сезоны.
«Мы хотим демонстрировать футбол мирового уровня, со звездами и молодежью. В 10-й раз подряд выиграть чемпионат Германии – это было бы что-то особенное. В еврокубках мы тоже хотим быть в авангарде. Я убежден, что у нас хорошие возможности для этого.
Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Нам нужно подумать, как позиционировать себя в экономическом плане, чтобы достичь целей. Это будет нелегко, но мы настроены оптимистично.
Этот состав «Баварии» может добиться победы в Лиге чемпионов. Невероятная культура успеха – наше конкурентное преимущество. ПСЖ вкладывает огромные средства, но еще не взял ЛЧ. Я не переживаю».
«Бавария» возглавил новый тренер Юлиан Нагельсманн.
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